TREMBLAY, Pierre



À Terrebonne (Lachenaie), le vendredi 10 août 2018 est décédé, à l'âge de 52 ans, Pierre Tremblay, époux de Nathalie Lacombe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Micheline Brousseau, ses enfants Jonathan (Janie), Pascal (Jacinthe) et Jessica, ses petits-enfants Maély et Mylann, ainsi que tous les joueurs de baseball qu'il a "coatché" durant plusieurs années, de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 21 août 2018 de 13h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le mercredi dès 9h.Les funérailles seront célébrées le mercredi 22 août 2018 à 11h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Fondation de la recherche sur le cancer seraient appréciés.