LANGEVIN, Catherine



(née FABER)février 1927 - août 2018C'est avec immense tristesse que nous avons dit adieu à notre mère adorée, le 10 août 2018, après son courageux combat contre le cancer.Épouse bien-aimée de feu M. Guy Langevin, elle laisse dans le deuil ses enfants dévoués et leurs époux(ses): Carol (David), Daniel (Olga), Jeff (Yvonne) et Susan (Laurent), ses petits-enfants adorés: Melissa (Rob), Vanessa (Chris), Stephanie (Olivier) et Chase (Cassie) ainsi que ses merveilleux arrière-petits-enfants Emily, Abby, Nicolas et Eva. Elle laisse également dans le deuil son frère George (Betty) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Nous tenons à remercier les équipes formidables du Centre du cancer des Cèdres (CUSM) ainsi que des soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués.Elle nous manquera terriblement et sera à jamais dans nos coeurs.Selon ses volontés, l'incinération ainsi que la célébration de sa vie ont déjà eu lieu.