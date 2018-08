LACOURSIÈRE, Roméo "Méo"



À l'hôpital Pierre-Legardeur, le 15 août 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé Roméo "Méo" Lacoursière conjoint d'Huguette Desrosiers Brodeur.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses beaux-enfants Lyse Brodeur, Denis Brodeur (Sylvie Deslauriers) et Alain Brodeur, ses six petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 25 août 2018 de 14h à 15h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies pulmonaires du Québec seraient appréciés.