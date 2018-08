BOUTHILLIER, Denise



Au CHSLD Saint-Rémi, le 13 août 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Denise Bouthillier, fille de feu Charles A. Bouthillier et feu Marthe Raquépas.Elle laisse dans le deuil sa soeur Alice et ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances à l'église La Nativité de La Prairie le samedi 25 août 2018 à 10h, suivi des funérailles à 11h.