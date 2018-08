OUIMET, Gilles



Accidentellement à Salaberry-de-Valleyfield, le 14 août 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gilles Ouimet, époux de Mme Thérèse Guinois, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Gilbert), Guylaine (François), Benoit (Line), Patrice (Chantal), ses petits-enfants Gabriel, Mathieu, Marie Pier, Joanie, Pierre-Luc, Julie, William, Zacharie, Alice, Agathe, ses sept arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 août de 19h à 22h et le samedi 25 août de 11h à 12h45 auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 13h en l'église Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de l'Église suite 128, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation Cimetière Valleyfield.Des dons à Le Virage, Centre de réadaptation en dépendance, 30, avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield, Qc, J6S 3L6 seraient appréciés.