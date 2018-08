SOUCY, Rita



Au centre d'hébergement Jean-de-la-Lande, le 11 août 2018, à l'aube de ses 77 ans, est décédée madame Rita Soucy, fille de feu Antonine Stébenne et de feu Maurice Soucy. Elle demeurait à Montréal.Madame Soucy laisse dans le deuil sa conjointe Cécile Allard; ses enfants: Jean Croteau (Sandra Dumont), Marie-Hélène Bibeau (Sylvain Laperrière) ainsi que leur père Armand Bibeau (Huguette Rainville) sans oublier son petit-fils Nathan Laperrière.Elle était la soeur de Gaston (feu Claudette), feu Annette (Roma), Yvonne, Thérèse, feu Marcel (Claudette), Fernande (Réjean), René (Marcelle), Aline, Anne-Marie (Denis), Lise (Leonard), Jean-Maurice, Francine (Larry), Wilfrid (feu Deborah), Paulette (Charles), Noëlla (Daniel), Hélène (Alvin), Roger et Danielle (Eric).Elle laisse également dans le deuil les familles Bibeau et Allard ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille sera présente à la485, RUE DU 24-JUINSHERBROOKE J1E 1H1le samedi 25 août 2018 à compter de 12h30 afin de recevoir les condoléances des parents et amis. Une cérémonie d'adieu sera célébrée à 15h en la chapelle du même endroit.