HÉBERT, Gérald



À Beauharnois, le 13 août 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Gérald Hébert, époux de Mme Françoise Bertrand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Bertrand (Alessandra) et Louis-François (Roxane), ses petits-enfants: Zakary, Océane, Elayna, Béatrice et Jean-Krystophe, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 25 août 2018 de 11h à 12h15 au:STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Les funérailles se tiendront le samedi 25 août 2018 à 12h30 en l'église St-Clément de Beauharnois. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la fondation du CHUM.