McCREADY, Jean-Claude



À Ste-Anne-de-Bellevue, le 11 août 2018 à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Jean-Claude McCready, fils de feu Joseph McCready et de feu Yvonne Séguin.Il laisse dans le deuil ses enfants Carol, Richard (Viviane), Suzy et Lyne (Patrick), ses huit petits-enfants Yoan, David, Lauriane, Geneviève, Valérie, Philippe, Pamela et Jean-Patrick, ses neuf arrière-petits-enfants, ainsi que ses belles-soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août 2018 de 13h à 16h, suivi d'une célébration en la chapelle du complexe.Des dons à la Fondation de maladies du coeur et de l'AVC du Canada seraient appréciés. La famille désire spécialement remercier le personnel et les médecins de l'Hôpital Sainte-Anne.