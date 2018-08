DANYLUK, John



À Montréal, le 14 août 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. John Danyluk, veuf de Mme Micheline Généreux.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Suzanne), Joanne (Luc-Claude), Linda (Yvon) et Diane (Daniel), ses petits-enfants Danny, Julien, David, Pier-Olivier, Marie-Ève, Jean-Sébastien, Louis-Philippe et Ariane ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 août de 19h à 21h au:(entrée du Parc-Nature de laPointe-aux-Prairies)15005, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL QC H1A 3X1Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.