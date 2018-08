DUPUIS (née Morel), Fernande



Nous vous annonçons avec tristesse le décès de Mme Fernande Morel, à Laval, le 10 août 2018, à l'âge de 82 ans.Précédée de sa fille Brigitte, elle laisse dans le deuil son époux Bertrand Dupuis, ses fils Robin (Dominique) et Marco (Pierre), ses petits-enfants Jean-François (Catherine) et Catherine, son arrière-petit-fils Félix, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 23 août 2018 de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu en l'église de St-Hubert-de-Rivière-du-Loup, suivies de l'inhumation à une date ultérieure.La famille tient à remercier chaleureusement tous les membres du personnel et bénévoles de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour les excellents soins prodigués tout au long de son séjour.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.