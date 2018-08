LAVENTURE, Gaëtane



À Montréal, le 13 août 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Gaëtane Laventure, retraitée de la CSDM.La défunte laisse dans le deuil son époux M. Serge Beaulieu, ses filles Julie (Jonathan) et Sylvie Beaulieu (Jean-François), ses petits-enfants Félix, Antoine et Joanie, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 20 août de 18h à 21h:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comL'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière paroissial de Beloeil.