LAUZON, Jean-Philippe



À Laval, le 12 août 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Jean-Philippe Lauzon, époux de Madame Francine Chiasson.Il laisse dans le deuil son fils Sylvain (Sylvie), son petit-fils Jacob, ses soeurs Rollande (Georges), Germaine (Guy) et Danielle (Michel), son frère Yvan, sa belle-famille, Réjeanne (Guy), Michel (Louise), Denis, Jean-Marc (Lise), Gilles (Claudette), Sylvie (Richard) et Jean-Guy (Liette), ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 août 2018 de 14h30 à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu à 17h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Des fleurs ou un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié en sa mémoire.