HOTTE, Françoise



À St-Colomban, le 12 août 2018, est décédée à l'âge de 90 ans, Madame Françoise Hotte, fille de feu Hervé Hotte et feu Bernadette Constantin.Elle laisse dans le deuil son frère Yves, ses belles-soeurs Françoise Lussier et Gisèle Forget, ses nièces et ses neveux ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées le vendredi 24 août 2018 à 10h30 en l'église de St-Colomban. La famille y recevra vos condoléances dès 9h45.342b Montée de l'ÉgliseSt-Colomban, Qc J0R 1N0Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par des dons à la Société Parkinson Québec.www.jedonneenligne.org/parkinsonquebec/