CORMIER, Joceline



À Montréal, le 16 août 2018, suite à une maladie, est décédée Joceline Cormier âgée de 72 ans, fille de feu Alphonse et feu Alphonsine Cormier.Elle laisse dans le deuil son époux Harry Saferman, ses enfants Liliane, Michel et Ghislaine, de nombreux petits-enfants ainsi que ses soeurs Yolande, Micheline, Madeleine, et son frère Pierre.Un remerciement très spécial pour les bons soins donnés par l'Hôpital général juif de Montréal et pour le soutien chaleureux de la famille.La famille accueillera les visiteurs ce dimanche 19 août 2018 à compter de 9h30 à laDes hommages par la famille auront lieu à 10h30. Suivra l'enterrement aux jardins commémoratifs Rideau.