REES, Johnny



À Montréal, le 13 août 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé Johnny Rees, époux de Danielle Rees Legault.Il laisse dans le deuil ses deux filles Geneviève (Bob) et Isabelle (Kevin), ses trois petits-enfants Shawn (Judy), Keyla et Keandra, son père Roger, sa mère feu Shirley, son frère feu Alain, sa soeur Valérie (feu Bob), sa belle-soeur feu Gisèle (feu René), ses beaux-frères feu Pierre (Micheline), Maurice (Jacqueline) et feu Serge (Linda) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 août 2018 de 13h à 16h au complexe funéraireUne cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h.