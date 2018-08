MONETTE, Éliane

(née Grégoire)



À Montréal, le 30 juillet 2018, est décédé à l'âge de 90 ans Mme Éliane Grégoire, épouse de feu M. André Monette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Luc Tardif), Nicole, Claude (Cynthia Racicot), Yves et Sylvie (Jean-Luc Lamy), ses petits-enfants Geneviève, Arianne, Audrey-Anne, Isabelle, Laurie et Mélissa, ses frères Jean-Guy Grégoire (Marie-Paule) et Roland Grégoire (Suzanne), sa filleule Lucie Monette, son filleul Alain Grégoire (Marie-Claude Thibault), ainsi que ses nièces et ses neveux.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 24 août de 17h à 22h, et le samedi 25 août à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées à 11h en l'église Sainte-Bernadette-Soubirous, 6900, 16e Avenue, angle Bélanger.La famille tient remercier tout le personnel attentif et généreux du centre d'hébergement Robert-Cliche.