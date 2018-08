SANI, Géraldine (née Duguay)



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, le 12 août 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Géraldine Duguay, épouse de feu M. Léo Sani.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dino (Christiane), Sylvie, Nadia (Daniel), Mara, ses dix petits-enfants et leur conjoint, ses quatre arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la chapelle du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal), le samedi 25 août 2018 dès 12h.Une liturgie aura lieu à la chapelle à 13h, suivie de l'inhumation des cendres au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés. www.mspvs.org