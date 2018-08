Congestion: un accident sur le pont Mercier empire la situation

Un face-à-face entre deux véhicules sur le pont Mercier a compliqué la vie des automobilistes, samedi, déjà ardue en raison de toutes les entraves sur le réseau routier de la région métropolitaine.

La collision, survenue vers 13 h, et les opérations des secouristes qui ont suivi – notamment le transport par ambulance d’un des conducteurs impliqués ayant été victime d’un malaise - ont entraîné la fermeture complète du pont pendant plus d’une heure et demie.

#pontmercier

Quoi faire? Prendre du soleil, se promener sur la bretelle et sur le pont...

Plus d’un automobiliste est donc resté immobilisé sur la structure du pont. La patience était donc de mise. Quelques automobilistes ont ainsi eu l’idée de sortir de leurs véhicules pour prendre un peu d’air, chaud.

#pontmercier rien ne bouge depuis très longtemps

D’autres, exaspérés, ont préféré se tourner vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration. Plusieurs internautes déploraient sur Twitter notamment que rien n’ait bougé pendant si longtemps.

C’est finalement vers 14 h 45 que la circulation a pu reprendre.

Le pont Mercier était déjà entravé par la fermeture complète de ses voies en direction de la Rive-Sud depuis le 22 juin dernier, la circulation, dans les deux sens, y ayant été transférée sur sa portion en direction de Montréal.