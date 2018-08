GAUVIN, David



Le 16 août 2018, à l'âge de 23 ans, est décédé David Gauvin, fils de M. Richard Gauvin et de Mme Monique Coutu.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses deux frères, Jean (Brigitte) et Daniel (Carole), sa compagne Nathalie, ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines et autres parents et amis.Il sera exposé le lundi 20 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mardi 21 août 2018 dès 9h à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu le mardi 21 août à 11h en la chapelle du salon et de là au cimetière La Prairie, lieu de la sépulture.Un don à l'Association québécoise de l'épilepsie serait apprécié.