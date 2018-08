Après avoir subi 12 commotions cérébrales en un an, un boxeur est forcé d'accrocher ses gants

Affligé par les 12 commotions cérébrales subies cette année, le boxeur Carl Poirier a été forcé d’accrocher ses gants et lance un cri d’alarme pour sensibiliser les pugilistes à oser parler de leurs symptômes avant qu’il ne soit trop tard.

« Quand tu as des symptômes, n’accumule pas pour rien. Tu peux avoir des séquelles permanentes et tu t’en rends compte une fois qu’il est trop tard », avertit l’ancien boxeur.

« J’ai vraiment des ups et des downs, alors que ce n’est pas moi. Je ne suis pas pantoute dépressif non plus, je suis un gars ambitieux qui va de l’avant et qui se relève. Les commotions m’ont affecté la tête ben raide », reconnaît l’athlète, qui a livré 85 combats au cours de sa carrière.