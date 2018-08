Auberge La Raveaudière: tranquillité et confort

C’est grâce à son style chaleureux et raffiné que l’Auberge La Raveaudière séduit ses invités. Mais également par ses hôtes généreux et invitants.

On s’offre un séjour plein de charme et douillet à La Raveaudière, à North Hatley, dans les Cantons-de-l’Est. Bâtie vers 1860, la prestigieuse propriété était à l’origine une résidence familiale. En 1982, les propriétaires de l’époque la transforment en B & B. Du coup, elle acquiert une renommée dans la région. En 2007, la famille Lacrouts quitte sa Côte d’Azur natale pour s’y établir avec la conviction de trouver un rythme de vie plus sain. Elle s’occupe avec succès de l’établissement, dont la taille impressionnante, le décor sophistiqué et l’ambiance feutrée séduisent à coup sûr. L’immense jardin de deux acres de conifères, pins et érables centenaires qui embellissent le décor n’y est pas étranger. Ici, on se sent bien et les hôtes sont dévoués.

LE CHARME CHAMPÊTRE Photo courtoisie, Annie Girard

Les sept splendides chambres champêtres disposent d’un lit double ou d’un grand lit et d’une salle d’eau privée avec une douche (deux avec une baignoire). Intime ou spacieuse, chacune a son propre caractère souligné par les éléments décoratifs et les couleurs vives ou plus discrètes. D’ailleurs, on aime bien l’audace de certaines chambres qui arborent des planchers colorés. Les nombreux objets de voyages, rapportés de France ou chinés çà et là complètent la décoration des chambres qui conservent l’esprit authentique et chaleureux de l’auberge. L’élégance des meubles, la qualité de la literie et celle des couettes ainsi que l’espace et le confort des divans dans les chambres méritent une mention.

DÉJEUNER À LA TERRASSE

L’ajout d’une récente terrasse en cèdre permet aux invités de prendre le déjeuner à l’extérieur lors des beaux jours et de profiter du calme environnant. Avec un peu de chance, les invités croiseront des chevreuils au petit matin. S’il pleut, ils mangent à la salle à manger lumineuse et pimpante avec ses accents de couleur framboise. On y sert un repas quatre services entièrement fait maison, déterminé à l’arrivée. Les crêpes fines à la fleur d’oranger, les gaufres, les croissants, etc., sont accompagnés d’un jus frais pressé, de fruits frais, de fromages et de craquelins. Les hôtes s’adaptent aux intolérances et aux allergies des invités.

À savoir

TARIFS

Une nuit en occupation double à partir de 130 $ incluant le déjeuner.

SERVICES

Les aubergistes effectuent des réservations pour les activités des invités. Les chiens sont les bienvenus sans frais.

ACTIVITÉS SUR PLACE

Le grand salon se prête à la conversation, aux jeux de société, à la discussion ou à l’apéro.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS

On accède à la piste cyclable et à un centre équestre à proximité. En face, on s’exerce au terrain de golf de North Hatley. En ville, on loue un kayak pour voguer doucement sur le lac Massawippi.

COORDONNÉES

Auberge La Raveaudière

11, chemin Hatley Centre

North Hatley (Québec)

J0B 2C0

Téléphone : 819 842-2554