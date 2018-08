PAQUETTE, Denise (Carrière)



C'est avec un immense chagrin, que nous vous annonçons le décès de Denise. Elle s'est endormie tout en douceur pour aller rejoindre son Roméo (Paquette).Elle laisse dans la peine, ses trois fils Michel (Chantal), Alain (Gina) et Daniel (Lucie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que des neveux, nièces, parents et amis.La famille vous recevra pour les condoléances au complexele mercredi 22 août entre 13h et 20h. Une réunion de prière aura lieu à 20h.La famille souhaite remercier le personnel attentionné du CHUM pour les soins prodigués à leur mère et pour leur soutien.