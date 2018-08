Bernier comparé à Trump

OTTAWA | En épousant les tactiques du président américain Donald Trump pour faire passer son message, Maxime Bernier nuit à son parti et ouvre la porte à de dangereux dérapages, s’inquiètent plusieurs.

Le comportement du député beauceron sur les réseaux sociaux depuis une semaine choque de plus en plus, même au sein de sa propre famille politique.

Par exemple, le député fédéral n’a pas hésité à traiter, jeudi, une journaliste de la CBC de Fake News, un terme qui a été popularisé par le président Trump. Et depuis une semaine, M. Bernier refuse systématiquement d’expliquer son point de vue dans une entrevue, lançant ses opinions exclusivement sur Twitter.

« M. Bernier a droit à ses opinions politiques. Mais utiliser le terme Fake News parce qu’une journaliste de CBC a voulu lui demander d’éclaircir ses propos, c’est carrément cheap de sa part », déplore le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Stéphane Giroux. Il ajoute qu’il est selon lui « très malsain dans une démocratie de démoniser une presse libre comme on a ici ».

Il a mis le feu aux poudres dimanche en affirmant sur Twitter que « plus de diversité ne nous rendra pas plus forts, cela détruira notre pays ». Ses commentaires ont été dénoncés par plusieurs de ses collègues et par son chef Andrew Scheer.