Besoin de changements?

Il arrive très souvent que les gens qui discutent ensemble de sexualité expriment un besoin de variété, un désir de stimulations diverses au lit. Certains sont avares de commentaires et préfèrent écouter (en prenant mentalement des notes, nous avoueront-ils), et d’autres relatent ouvertement leurs expériences et les contextes dans lesquelles celles-ci se déroulent. Pour vous, j’ai répertorié cinq expériences sexuelles prisées... Voici les résultats.

1 Faire l’amour ou se masturber sous la douche : grand fantasme qui peut définitivement se concrétiser à condition de respecter certaines petites choses. Sécurité d’abord (points d’appuis, surface antidérapante, solidité des installations...), approvisionnement en eau chaude (s’assurer d’avoir suffisamment d’eau chaude pour toute la durée des caresses, par exemple), positions adéquates (la levrette – debout ou à quatre pattes et le face à face debout sont les plus fréquemment utilisées pour le plaisir aquatique en couple) ;

2 Faire un marathon du sexe : une nuit entière dédiée au sexe – en solo, en couple ou en groupe, c’est selon vos intérêts ! Encore ici, quelques conditions devront être réunies pour assurer la réussite de l’expérience. Tout d’abord, bien dormir les journées précédentes – un sommeil récupérateur vous permettra de tenir le coup. Prenez le temps de mettre en place ce qui est nécessaire au plaisir (vous ne voulez pas devoir vous interrompre, car il manque des choses essentielles à votre confort). Faites des pauses énergisantes (tendresse, massages, câlins). Évitez drogue ou alcool ou toutes autres substances qui altéreraient votre jugement (vouloir prendre quelque chose pour performer davantage ne doit pas entrer en contradiction avec votre intégrité et votre sécurité – en tout temps, non seulement pour vivre l’expérience marathon) ;

3 Dominé/e, être dominé/e : le terme sadomasochisme, de plus en plus délaissé par la communauté BDSM, se voit remplacé par les pratiques BDSM pour se dissocier des pathologies ou perversions. BDSM est l’acronyme pour bondage, discipline/domination, soumission/sadisme et masochisme. Parfois quelque peu différentes des pratiques extrêmes véhiculées dans les médias : « Certaines personnes décident de s’adonner au BDSM pour diverses raisons : explorer des sensations physiques et mentales particulières, échapper au quotidien, trouver un sentiment de grande connexion avec un ou des partenaires, affirmer son identité, etc. Notons que, même si le plaisir sexuel et érotique est important dans les pratiques BDSM, elles ne sont pas limitées à une sexualité génitale. Elles ont une portée sur l’ensemble du corps ainsi que sur la sphère psychologique et mentale. »(1)

Afin de vivre des expériences positives en la matière, il est essentiel d’être à la fois bien renseigné et bien entouré. Le consentement, les motivations personnelles... toutes ces considérations sont cruciales ;

4 Zapper l’orgasme : expérience ultime, voire prisée, l’orgasme devient très souvent l’objectif à atteindre systématiquement. Or, dans cette expérience-ci, l’orgasme est soit interdit pour une nuit, soit interdit pour plus longtemps. Le plaisir provient donc de la multitude des caresses diverses : positions, façons et endroits de se retrouver intimement...

5 Regarder un film XXX en couple : encore assez tabous, les films X n’ont pas toujours la cote. Naturellement, il est primordial de choisir LE bon film, et surtout de bien communiquer avant/pendant et après ! À tout moment le film peut être mis sur pause, regardé en accéléré ou encore carrément zappé ! L’excitation peut monter, mais redescendre très rapidement si les partenaires ne sont pas au même diapason !

(1) Laïma A.Gérald, Comment une sexualité dominant/dominée peut être féministe, publié le 14 avril 2017 Ici Radio-Canada Première