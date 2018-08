Bouleversante Suzanne Clément

Dans Le rire de ma mère, premier long métrage des réalisateurs français Pascal Ralite et Colombe Savignac, Suzanne Clément livre une interprétation bouleversante sous les traits d’une femme flamboyante qui continue de mordre dans la vie même si elle est atteinte d’un cancer incurable. Un beau film délicat et sensible sur la vie et le courage d’affronter ses peurs.

Adolescent timide et introverti, Adrien (Igor van Dessel) partage son quotidien entre son père (Pascal Demolon) qui a refait sa vie avec une autre femme et sa mère Marie (Suzanne Clément), une femme fougueuse et exubérante qui aime bien profiter de la vie.

Alors qu’il tente de vaincre sa timidité en s’inscrivant à des cours de théâtre à l’école, Adrien va bientôt apprendre une terrible nouvelle : sa mère est atteinte d’un cancer incurable.

Marie a toujours préféré continuer à mordre dans la vie et à faire la fête en cachant la maladie à son fils. Mais avec le temps, cette maladie a gagné du terrain et Marie n’a plus d’autre choix que de l’affronter. Avec l’aide du père d’Adrien, qui est maladroit, mais dévoué, elle décidera donc de commencer à préparer l’adolescent à ce deuil imminent.

Joie de vivre

Les réalisateurs Pascal Ralite et Colombe Savignac se sont inspirés d’une histoire personnelle pour écrire ce premier long métrage qui surprend par la justesse et la légèreté de son ton.

Avec un tel sujet, Le rire de ma mère aurait facilement pu devenir un film sombre et larmoyant. Mais ce n’est pas le cas. En intégrant à leur récit une bonne dose d’humour et d’espoir, les deux cinéastes ont concocté un film lumineux et plein d’humanité.

Une grande partie de la réussite du film repose sur les épaules du jeune acteur Igor van Dessel qui étonne par le naturel de son jeu, mais aussi sur la performance remarquable de l’actrice québécoise Suzanne Clément, qui a réussi à composer un personnage flamboyant aussi attachant que complexe. Radieuse, elle illumine l’écran par son sourire brillant et sa joie de vivre. Chapeau !

Le rire de ma mère (3,5/5)

Un film de Pascal Ralite et Colombe Savignac.

Avec Suzanne Clément, Pascal Demolon et Igor van Dessel.