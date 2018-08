BLANCHETTE, Fernande



À Laval, le 17 août 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Fernande Blanchette. Elle va rejoindre son petit-fils Steve.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal Aubin (Benoît), Lynda Aubin, Nathalie Aubin (Ronald), Stéphane Aubin (Nancy), ses petits-enfants, Cindy, Mickael, Kristina, Carl, Selina, Geyss, Dylan, Dalia, Laurie et son arrière-petit-fils Antoine, sa soeur Monique (Yves) et son frère Édouard ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 26 août de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 27 août à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h30 en l'église Saint-Vincent-de-Paul (5443 boulevard Lévesque Est, Laval, H7C 1N8).