LEBLANC, Annette (née Jean)



De Blainville, le 12 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Annette Jean, épouse de feu M. Lionel Leblanc.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.COMPLEXE FUNÉRAIRE RÉGIONAL GUAY418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE