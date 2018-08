RUEL, Serge



Le 10 août, à l'âge de 74 ans, est décédé Serge Ruel, époux de feu Nicole Lacroix.Il laisse dans le deuil ses fils Eric (Annie) et Ian (Stéphanie), ses petits-enfants Jeanne, Marguerite, Léa, Arnaud et Florence, sa soeur Colette, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 25 août 2018 de 13h à 17h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900