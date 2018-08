LEMAY, Raynald



De Ste-Marthe-sur-le-Lac, le 9 août 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Raynald Lemay.Il laisse dans le deuil ses enfants: France, Denis (Marie-Josée), feu Chantal, Céline, Marie-Claude (Daniel) et Jean-Marc, ses petits-enfants: Mathieu, Nicolas, Maude, feu Simon, Laurence, Mickael, Samuel et Hugo, ses quatre arrière-petits-enfants, ses frères, sa soeur, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 août de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au:STE-MARTHE-SUR-LE-LAC450 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 20h30 au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache.