ComediHa! Fest-Québec: une chance que Fabien était là

«Être à la bonne franquette, ce n’est pas une excuse pour faire ça tout croche». Effectivement, Fabien Cloutier a présenté un premier gala en carrière très sobre, mais avec des monologues songés et grivois qui ont fait tout le travail. Par chance, parce que le reste était plutôt décevant.

Fabien Cloutier concluait la série de galas de la 19e édition du ComediHa ! Fest-Québec, samedi, au Palais Montcalm.

L’humoriste a d’ailleurs un attachement particulier envers Québec, puisque c’est ici que le Beauceron a fait ses études au Conservatoire d’art dramatique, en jouant de grandes tragédies grecques.

«Tu tues ton frères, tu bats ta mère, comme à Vanier», a-t-il raconté d’entrée de jeu.

Aucun sujet n’a été tabou dans ses monologues. Dans un intelligent plaidoyer sur la différence, intitulé Martin et Mawambo, Fabien Cloutier a d’abord dit être pour le salaire minimum à 15 $ de l’heure. «Ça va peut-être faire bouger une couple de lâches. Même si t’es capable d’ouvrir ta canne avec la «pinouche» de ton mamelon, ça ne fait pas de toi quelqu’un de vaillant», a-t-il imagé.

Les meilleurs employés sont les déficients, a-t-il ensuite défendu. Comme Martin, un trisomique qui est heureux à vendre du pain, et Mawambo, un immigré qui a déjà marché huit heures et demi pour une gorgée d’eau. Il nous a fait refouler, comme il sait si bien le faire avec son humour, nos petits bobos quotidiens.

Le trash des années 1960

McGilles, collectionneur de vinyles, a illustré à quel point l’humour était épouvantablement trash dans les années 1960 et 1970 en nous montrant de grossières – et réelles – pochettes de l’époque. Quelques titres: Albert viens vite, La grosse noune, Les plaisirs d’amour de Ti-Noune Valin ou bien Chinoiseries : ici, on rit jaune.

« Chérie, si tu te demandes ce qu’il y a dans ma bedaine, la champlure est en bas », disait Nono Deslauriers en 1967. Pourrait-on faire les mêmes blagues aujourd’hui ? Poser la question, c’est y répondre. Cela dit, le numéro était très bien pensé.

En deuxième partie, Cloutier a rendu le public hilare lorsqu’il s’est lancé sur le racisme «de certaines races de monde», comme les entrepreneurs en construction, les professeurs de maternelle et les papas hippie. Plus tard, il ne nous a pas laissé le temps de souffler non plus avec son aventure à la quincaillerie pour acheter la «F1 des toilettes», qui l'a menée jusqu'à Chicoutimi

Faible et inégal

Outre les excellents monologues de Cloutier, le gala était cruellement faible et inégal. Plusieurs prestations n’ont pas fait mouche. Dommage de conclure ainsi, après cinq autres galas réussis.

Franky a ouvert la soirée avec son style «une ligne, un punch», et une parodie de Fred Pellerin. Inconnu du public, Jerry Tremblay est un acrobate humoriste qui sans dire un seul mot de tout son numéro, nous a fait sourire avec son mélange d’acrobaties à vélo et ses mimiques.

Après un départ plus laborieux, Cathleen Rouleau est parvenu à décrocher quelques éclats avec sa visite chez le gastro entérologue, pour une fissure anale. L’expérience de course automobile qu’a vécue Mario Tessier avec un conducteur aveugle n’est pas allée chercher beaucoup de réactions. Même le populaire humoriste français Elie Semoun a laissé le public de glace.

Maude Landry a mieux fait avec un numéro qui soulevait l’ironie du nom de la boutique Manteaux Manteaux, tout comme Daniel Grenier et sa valises qui débordent de choses absurdes: des pogos, un ventilateur, une machine à pop corn...

Une chance que Rachid Badouri était là également, avec son hilarant numéro sur l’irrigation de son côlon, pour nous donner quelques crampes. Quelle étrange idée de fermer le gala avec les chansons country de la Famille Day. Pas mauvais, mais pas leur place du tout.