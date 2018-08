Commotion cérébrale: il s'effondre sur le terrain de football

C’était en octobre 2012, alors que les Vikings de l’école secondaire Les Etchemins entamaient le troisième quart. Simon Bussières-Labrecque saute sur le terrain, mais avant même le botté d’envoi, il s’effondre tête première devant ses coéquipiers.

Aujourd’hui âgé de 22 ans et retraité depuis six ans, il n’entretient qu’un seul regret : ne pas avoir écouté ses maux de tête durant le match.

« C’est un monde où on ne fait pas attention à nous autres. C’est go le match, c’est la saison, et tu te reposeras pendant la saison morte. Mais tu peux perdre ta qualité de vie, et c’est à ça que les jeunes ne pensent pas sur le terrain », tonne-t-il.