Commotion cérébrale: les cheerleaders ne sont pas épargnées

Avec des figures et des sauts de plus en plus spectaculaires, les cheerleaders n’échappent pas au fléau des commotions cérébrales: selon ce que rapportent les experts consultés par Le Journal, le nombre d’accidents dans cette discipline est en augmentation.

«Nous en voyons beaucoup et ce sont de grosses blessures», affirme le thérapeute sportif Philippe Fait.

Encore peu signalées

De toutes les fédérations sportives sollicitées dans le cadre de ce reportage, la Fédération de cheerleading du Québec a été la seule à fournir des statistiques sur le nombre de commotions subies par ses membres.

Le phénomène commence à peine à être signalé dans cette discipline, puisque la fédération regroupant 6000 jeunes n’a répertorié que 90 blessures, dont cinq commotions, au cours des deux dernières années.

Il y a donc fort à parier que plusieurs accidents ne sont pas signalés, estiment les observateurs interviewés par Le Journal.

La situation est jugée préoccupante, puisque les femmes – qui représentent la majorité des adeptes du cheerleading – se remettent moins rapidement d’une commotion que les hommes, souligne la neuropsychologue Geneviève Boulard.

«Les femmes ont un cou plus frêle, moins fort et moins musclé que les hommes, donc l’impact est souvent plus important. Il y a aussi l’aspect hormonal qui entre en jeu dans la récupération», explique-t-elle.

Un an à s’en remettre

L’ex-cheerleader Florence Belzile a mis un an à se remettre d’une commotion cérébrale.

En raison des problèmes de concentration qui ont résulté de sa commotion, la femme de 22 ans a mis trois ans à terminer des études collégiales qu’elle devait boucler en deux ans. «Le premier mois que j’ai été arrêtée est une période de ma vie où j’ai perdu de l’information. J’étais absente. Une amie m’a dit que je n’étais plus la même personne», raconte-t-elle.

En février 2015, en plein entraînement, l’une des coéquipières de l’ex-«voltige» des Cobras de Québec lui est tombée sur la tête. «À partir de là, je ne sais plus ce qui est arrivé», relate celle qui se souvient à peine des détails de l’accident.

«J’ai perdu conscience. Je ne répondais plus. J’étais étourdie, je voyais des points noirs et j’avais les pupilles dilatées», raconte-t-elle.

Encore traumatisée

Quelques jours plus tard, alors qu’elle faisait des «étirements légers», elle a eu une syncope en plein gymnase. «On m’a expliqué que c’était dû à ma commotion. J’ai manqué d’air au cerveau. J’ai encore une fois perdu conscience, mais je ne voyais plus rien, c’était un écran noir pendant plusieurs minutes, j’étais complètement déconnectée», se remémore-t-elle.

«Traumatisée» par ces événements, la sportive n’a plus jamais fait de gymnastique ou de sauts. «Je ne me sentais plus en sécurité dans ce sport», précise-t-elle.

Aujourd’hui, elle a encore des symptômes de cette commotion. «Je sens que j’ai une fragilité. J’ai des problèmes de vision, je ne suis plus capable de conduire la nuit et ça ne reviendra jamais. J’ai peut-être autre chose qui va se répercuter plus tard», s’inquiète-t-elle.

Retraite forcée

«Ça me fait vraiment de la peine, parce que c’est une retraite forcée, alors que je pratiquais ce sport depuis 12 ans. Je n’ai pas arrêté parce que je n’avais plus envie, mais pour ma santé», raconte la jeune étudiante. «Je veux devenir neuropsychologue, donc j’ai besoin de mon cerveau», conclut-elle.

Manque d’équipement

Le manque d’équipement protecteur est par ailleurs montré du doigt dans ce sport.

Selon la Fédération, chaque club peut se procurer à ses frais des casques protecteurs, qui amortissent les chocs à la tête mais ne peuvent prévenir les commotions. Des tapis plus épais sont aussi disponibles dans la plupart des clubs, précise la porte-parole Lili Demers.

L’organisation a par ailleurs intégré le nouveau protocole de gestion des commotions cérébrales du gouvernement à la formation obligatoire de ses entraîneurs.