Commotion cérébrale: un fléau entouré d'un grand secret

De plus en plus jeunes

Et elles frappent des athlètes de plus en plus jeunes, soutient Philippe Fait, thérapeute du sport et fondateur de la clinique Cortex.

« À chaque combat, il vomissait, dit-il. On l’a revu plus tard à l’âge de 10 ans. On le traitait, mais quand il était prêt, il retournait boxer », indique l’expert, qui lui a conseillé de changer de discipline.

Non seulement les fédérations sportives entretiennent le secret autour des données qu’elles possèdent, mais le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ne tient toujours aucun registre des traumatismes crâniens en milieux sportifs, avons-nous constaté.

Le nouveau protocole du gouvernement, lancé il y a à peine un an, n’a pas encore atteint sa cible, croient les experts. « Plein d’écoles nous contactent pour savoir comment l’appliquer, puisqu’ils n’ont pas les moyens et les professionnels pour le faire », déplore Philippe Fait.

Boxer... à 7 ans

Dans le cadre de cette enquête, la plupart des spécialistes rencontrés par Le Journal ont fait savoir qu’ils n’approuvent pas la pratique de la boxe, certains allant même jusqu’à prôner l’interdiction de ce sport au Québec. «La définition de la boxe, c’est de mettre l’autre K.-O. Et un K.-O., c’est une commotion cérébrale», s’indigne Dany Bernard, docteur en éducation physique spécialisé en psychologie de la performance.

Le programme de Boxe Québec, qui fait la promotion du sport chez les jeunes dès l’âge de 7 ans – une période cruciale du développement du cerveau –, en fait d’ailleurs sourciller plus d’un, à commencer par Hugo Hébert, médecin de l’équipe nationale de boxe.

«Ce sont des rounds d’une minute au lieu de trois, mais, moi, c’est sûr que ça me fatigue un peu. [...] Ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je vois le prochain boxeur arriver, un petit homme qui m’arrive à la taille, et que je dois l’examiner. Il y a une question de légalisation, là-dedans, sur laquelle il va falloir qu’on se penche», estime-t-il.

«Je fais partie de ceux qui croient que les coups à la tête, à la boxe, devraient être interdits pour les mineurs», ajoute pour sa part le neuropsychologue Dave Ellemberg.

Tabou sur le terrain Photo d'archives, Agence QMI

Il existe un fossé entre les intentions affichées publiquement par les fédérations sportives et la réalité sur le terrain.

D’un côté, les fédérations affirment être «extrêmement» sensibilisées et se targuent d’appliquer les protocoles à la lettre. De l’autre, les sportifs ont peur d’aborder la question. D’autres minimisent les effets collatéraux des commotions, allant même jusqu’à déjouer les protocoles pour rester au jeu.

Chez les sportifs, le simple fait de parler de commotions cérébrales suffit pour créer un malaise. Le tabou est si ancré qu’un joueur de calibre universitaire qui avait accepté de rencontrer Le Journal s’est désisté après que ses acolytes eurent fait pression sur lui. D’autres ont d’emblée refusé de parler, de peur d’être retirés du jeu, de devoir essuyer des critiques de la part de leurs coéquipiers ou, pire, de discréditer leur sport.

L’urgentologue et médecin des Alouettes et de l’Impact de Montréal Scott Delaney, qui a étudié cette «loi du silence», conclut qu’il s’agit ni plus ni moins d’un «problème d’attitude».