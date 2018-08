Daniel Royer sauve les Red Bulls

Le milieu de terrain offensif Daniel Royer a marqué son deuxième but de la partie à la 90e minute et les Red Bulls de New York ont soutiré un verdict nul de 2-2 aux Whitecaps de Vancouver, samedi soir, en Colombie-Britannique.

Royer avait d’abord ouvert le pointage à la cinquième minute grâce à une magnifique passe de Bradley Wright-Phillips.

Du côté des Whitecaps, les deux filets ont été l’œuvre de Kendall Waston. Le défenseur a d’abord battu Luis Robles avec une tête sur un coup de pied de coin tiré par Yordy Reyna à la 42e minute.

Il a ensuite réalisé son doublé à l’heure de jeu avec un copier-coller de son premier filet.

Les Red Bulls ont dû se débrouiller à 10 joueurs à partir de la 84e minute, en raison de l’expulsion de Michael Murillo. Ce dernier a fauté au centre du terrain et a ainsi récolté son deuxième carton jaune de la soirée.