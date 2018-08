Des maires ont de la difficulté à comprendre

« C’est malheureux. J’aimerais comprendre la stratégie. S’il avait été chef, est-ce qu’il aurait donné la liberté de parole comme ça à tout le monde sur chaque sujet ? Ça aurait provoqué un méchant champ de bataille. J’ai vécu une situation semblable lorsque j’étais à l’ADQ. J’étais contre un programme et je le disais au caucus. Mais après, en sortant, je prenais ma pilule et j’étais loyal », affirme le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

« Ça fait un an que je ne l’ai pas vu. La dernière fois, c’était le 1er juillet 2017. Vous savez, on arrête de cogner à la porte si la porte n’ouvre pas. Je n’ai pas fait d’effort pour aller le voir non plus », ajoute M. Morin.