Inhalothérapeute de profession et grande rêveuse, Chantale d’Amours s’est immergée dans l’histoire passionnelle d’Emma et d’Ethan en écrivant Délivrance, une première série romanesque aux accents sensuels se déroulant en milieu hospitalier.

Après être tombée dans les bras d’Ethan, un jeune homme d’affaires au charme irrésistible, Emma, une gynéco-obstétricienne à l’aube de la trentaine qui s’est imposé le célibat depuis plusieurs années, souhaite aller plus loin dans cette relation. Ethan lui impose une condition : impossible de créer quelque lien affectif que ce soit.

Ethan tente de respecter ses règles et Emma s’évertue à rendre la chose difficile. Plus elle en apprend sur la vie de son amant, plus elle a envie de percer le mystère de son passé qu’elle devine douloureux.

Ethan, de son côté, comprend Emma et fait tout ce qu’il peut pour l’aider à vaincre ses peurs. Au fil des jours, leur intimité se développe. Leur accord tiendra-t-il bien longtemps ?

« L’intrigue tourne autour d’Emma, et de quelle manière Ethan va l’aider à se libérer de la prison dans laquelle elle est coincée », explique Chantale d’Amours, en entrevue.

La romancière s’est servie de ses connaissances du milieu médical pour camper son intrigue... et a laissé aller son imagination. « Mes compétences m’ont permis d’écrire certaines scènes et quand j’avais besoin de conseils d’ordre médical, je pouvais me tourner vers ma sœur, qui est médecin, ou une de mes amies qui est infirmière au bloc opératoire. »

« Emma, on la voit plus dans les salles d’accouchement ou dans le bloc opératoire. Les scènes médicales sont très réelles. Les cas cliniques sont fictifs, mais l’ambiance dans laquelle elle baigne se confond beaucoup avec la réalité. »

Son alter ego

Chantale précise qu’Emma, par certains traits de personnalité, est un peu son alter ego. « L’inspiration est venue plus naturellement qu’Ethan : sa maladresse, son amour pour les chiens, son imagination qui se transforme un peu trop souvent en paranoïa, ça vient de moi ! Le fait qu’elle travaille dans un hôpital, ça allait de soi : j’avais besoin d’inclure mon milieu de travail dans l’histoire. »

L’auteure ajoute que son héroïne a bien quelques défauts... « Emma est forte, mais elle a un côté très vulnérable. Plusieurs barrières psychologiques l’empêchent d’avancer. Ce n’est pas moi. Mais c’est un peu pour ça qu’on la trouve aussi attachante. »

Fantasmes féminins

Pour créer Ethan, Chantale a fait quelques recherches pour créer un personnage qui répond aux fantasmes féminins. « Ça prend un personnage masculin alléchant ! J’ai créé un personnage mystérieux, qui a un sens de l’humour bien développé, qui a une assurance déstabilisante et un charme... ensorcelant ! »

Les scènes sensuelles étaient pour elle essentielles. « Ces scènes prennent une bonne part du roman, même s’il y a une histoire passionnelle autour. Elles font avancer l’histoire. Ethan doit être doux et compréhensif. »

Photo courtoisie