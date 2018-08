Du nouveau sur nos chaînes spécialisées

Vous l’avez sans doute constaté, les chaînes commencent à nous bombarder d’autopromotions annonçant le début de nouvelles émissions. C’est signe que la rentrée est à nos portes. Les chaînes spécialisées profitent généralement des dernières semaines de l’été pour faire connaître leur programmation avant que nos séries préférées débarquent. Voici quelques nouveautés à zieuter dès les prochains jours.

Pour emporter

France Beaudoin est une intervieweuse créative qui sait provoquer des rencontres et trouver la meilleure approche pour permettre à ses invités de se livrer sans avoir l’impression d’être en entrevue. Elle est aussi une animatrice passionnée de culture qui arrive, à travers des mots et des histoires, à la mettre de l’avant. Pour emporter est une série de grandes entrevues avec des personnalités qui sortent souvent des sentiers battus, allant de Maripier Morin à Frédéric Lenoir. Ceux-ci partagent leurs coups de cœur culturels, littéraires, ceux qui les ont bouleversés ou inspirés. Le tout, dans une formule urbaine et endiablée de talk-show de fin de soirée enregistrée devant public. Antoine Gratton assure une ambiance musicale chaleureuse.

Vivre ensemble

Cette série documentaire fort intéressante met en parallèle deux réalités, sur deux territoires, tranchant avec notre société individualiste. On y aborde trois formes de cohabitation : entre amis, entre femmes et entre générations, lesquelles s’avèrent inspirantes. On y met de l’avant des initiatives sociales et économiques favorisant, facilitant et encourageant la vie en communauté. Le premier épisode présentait ainsi les locataires de Cohabitat à Québec, où tous mettent la main à la pâte pour le bien commun, et la communauté Bondebjerget à Odense au Danemark qui vit dans le partage. Des parcours de vie dont on devrait parfois prendre exemple, ce qui réglerait sans doute quelques maux de notre société.

Le Club Mel

Mélanie Maynard est une femme qui a du caractère et un sens inné de la répartie. Elle se retrouve à la barre d’un plateau qui multiplie les échanges sur des sujets d’actualité et du quotidien. Il y a de l’opinion, mais surtout une bonne dose d’humour. Bref, un magazine à son image où elle côtoie des collaborateurs (dont sa fille Rosalie Bonenfant, Antoine Vézina, Tammy Verge et Kim Rusk) et des invités enflammés. Une émission interactive où le public présent doit prendre position. C’est quasi des vacances !

Semi-pro

Nous carburons au hockey au Québec. Si la Ligue nationale alimente bien des tribunes radiophoniques, fait vendre des journaux et donne de la chair aux analystes sportifs de fin de soirée, ce n’est que le sommet d’un sport ultra pratiqué et surtout qui fait rêver. Semi-pro nous entraîne dans le quotidien de deux équipes de la Ligue nord-américaine qui sévissent près de chez nous : les Éperviers de Sorel et les Draveurs de Trois-Rivières. C’est une série documentaire qui nous permet de comprendre les enjeux du hockey, ce que vivent les joueurs et les entraîneurs ainsi que la rivalité qui s’installe entre équipes, mais parfois entre coéquipiers en quête d’un même but : jouer dans la LNH. On va à la rencontre de mordus de hockey qui passent presque autant d’heures sur la patinoire que dans des autobus et qui veulent offrir un bon spectacle à des partisans déchaînés.

Pot inc.

Le pot fait la manchette et l’annonce de sa légalisation a suscité des changements dans l’industrie de l’agriculture notamment. C’est ce que montre cette série documentaire mettant de l’avant la famille Bertrand qui, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, cultivait des tomates roses, production qu’elle a abandonnée pour se consacrer au pot. Les caméras ont pu suivre la transformation de l’entreprise et les défis auxquels a fait face la famille.

L’unité des naissances

À l’opposée, de nouvelles vies font leur apparition sur terre. Il est toujours fascinant d’entrer dans des lieux qui nous sont inconnus. Cette série documentaire s’avère un privilège. On y suit les professionnels du département d’obstétrique-gynécologie du CHU Sainte-Justine qui s’occupent des mères et de leurs nouveau-nés. Des soins essentiels pour l’entrée dans le monde de ces petits et l’accompagnement de leur famille. Une série qui s’annonce riche en émotions avec ses grands instants de joie, et ses moments bouleversants.

Pinel : Au cœur de la maladie mentale

On parle encore trop peu de la maladie mentale et pourtant, plus de gens en souffrent et on la voit encore trop souvent dans la rue. Elle peut faire des ravages et ceux qui en sont atteints sont souvent ostracisés. Cette série documentaire nous accueille à l’Institut Pinel qui reçoit des patients ayant commis des délits avec violence, souffrant de psychose. C’est un lieu auquel le commun des mortels n’a pas accès. Et ce n’est pas un sujet facile. On démystifie en quelque sorte le travail de ceux qui accompagnent ces patients dans leur quotidien ainsi que le parcours houleux d’êtres dangereux, qui tentent de s’en sortir, mais qui sont plongés dans l’inexplicable.

Combien vaut cette maison ?

Si comme moi vous avez un attrait pour les belles maisons, ce petit côté voyeur sera comblé par un nouveau jeu « immobilier » qu’anime Saskia Thuot. À chaque épisode, trois concurrents visitent quatre propriétés, souvent impressionnantes, et doivent en estimer la valeur. C’est l’occasion de voir des maisons assez hallucinantes.

Mères à boutte

Une fois la naissance passée, la mère se construit tranquillement avec ses hauts et ses bas. Pendant des générations, les femmes ont été secrètement des superwomen. Depuis quelques années, merci à Catherine Allard notamment, les mères se donnent le droit de râler en public et de ne pas vanter une maternité toute rose. Parce qu’être mère, ce n’est pas toujours du gâteau. Ce docu-réalité dans l’ère du temps présente cinq mères dans leur quotidien, leur manque de temps, leurs défis pour être la meilleure maman possible sans perdre la boule. Et un peu à l’image de Code F, elles y livrent avec aplomb des réflexions sans censure.

Liens rompus

Les histoires de vie sont au cœur de la programmation de la chaîne Moi & cie et cette série en est la preuve. Étienne Boulay que l’on connaît comme un homme sensible, ouvert et authentique, rencontre à chaque épisode une personne qui a vécu une rupture avec un proche. Chicanes, malentendus, choix de vie contestés, les raisons sont aussi diversifiées qu’il y a d’histoires menant à rompre un lien. Mais parfois, l’absence pèse lourd. À la fois confident et médiateur, l’ex-footballeur tentera de stimuler des réconciliations, espérons-le, durables.

