Dur deuxième départ en carrière pour Reid-Foley face aux Yankees

Les Yankees de New York n’ont pas été tendres à l’endroit de Sean Reid-Foley, qui effectuait son deuxième départ en carrière, alors que les Blue Jays de Toronto se sont inclinés par la marque de 11-6, samedi après-midi à New York.

Reid-Foley (0-2), un droitier de 22 ans, a accordé huit points, dont six mérités, en quatre manches et un tiers, sur sept coups sûrs et trois buts sur balles. Trois de ces frappes en lieu sûr ont franchi la clôture.

Didi Gregorius a donné le ton avec sa 22e longue balle de la saison en première manche, alors que Brett Gardner était sur les sentiers. Giancarlo Stanton, en quatrième et Miguel Andujar, en cinquième, ont ajouté des claques en solo.

Reid-Foley a tout de même fait mordre la poussière à six frappeurs des Yankees.

Son vis-à-vis Luis Severino (16-6) n’a rien donné au cours des cinq premières manches. Il a accordé deux simples consécutifs en sixième avant d’être retiré du match par son gérant Aaron Boone.

En cinq manches, Severino a passé huit frappeurs dans la mitaine. Il a alloué deux points mérités sur six coups sûrs et deux passes gratuites.

Tirant de l’arrière 8-0, les hommes John Gibbons ont tenté une remontée, en inscrivant cinq points lors du sixième tour au bâton. Justin Smoak, Danny Jansen et Billy McKinney ont tous réussi des simples productifs.

McKinney a poussé deux coéquipiers à la plaque avant de se faire retirer au troisième but.

Les Bombardiers du Bronx ont anéanti tout espoir de ralliement des visiteurs en ajoutant trois points, en huitième, aux dépens de Luis Santos.

Dimanche, J.A. Happ (13-6) affrontera ses anciens coéquipiers alors que les Blue Jays donneront la balle au jeune Ryan Borucki (2-2).