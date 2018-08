HUOT, Yvan



À Valleyfield, le 16 août à l'âge de 83 ans, est décédé Yvan Huot, anciennement de Ville St-Pierre, employé de Consumers Glass de 1947-1987; fils de feu Joseph Huot et feu Florina Séguin.Il laisse dans le deuil son épouse Dolores Héroux, ses trois enfants Lyne, Sylvain (Linda Woloceruk) et Nathalie (Joël Jodry), ses deux petits-fils Richard Huot et Jonathan Huot, ses frères Arthur et Gérald, sa soeur Yvette et leurs conjoints ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église des Saints-Anges, 1400 boul. St-Joseph, Lachine, le mardi 21 août de 9h30 à 10h30 suivi du service funéraire en l'église.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE J.J. CARDINAL www.jjcardinal.ca