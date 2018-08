LACHAPELLE (née GIARD)

Georgette



À Gatineau, le 7 août 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée Georgette Giard, épouse de feu Paul Lachapelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Claudine), Raymond et Diane (Lucien), ses petits-enfants Mathieu, Valérie et Simon-Pierre, ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le samedi 25 août 2018 à 11h en l'église Marie-Reine-des-Coeurs, 5905, rue Turenne, Montréal, H1M 1N4. La famille recevra les condoléances à compter de 10h.Au lieu d'envoyer des fleurs, vous êtes invités à faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (coeuretavc.ca).