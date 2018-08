MÉNARD, Lise



À Montréal, le 8 août 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Lise Ménard.Elle laisse dans le deuil ses filles Julie Roussel (Anthony Ferro) et Caroline Roussel (Dominic Gosselin), ses petites-filles Charlotte, Rosalie, Simone, Laurence, Ève-Marie et Gisele ainsi que ses soeurs, ses frères, ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 25 août 2018 de 11h à 16h en la:Une cérémonie hommage aura lieu le jour même à 16h en la salle de célébration de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CLUB des petits déjeuners ou à la fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.