PARENT (ROUSSEAU), Denyse



À Boucherville, le 4 août 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Denyse Parent, épouse de feu M. Roger Rousseau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Hélène Kelly), Claude (Marlène Parenteau) et Bernard (Manon Létourneau), ses petits-enfants Mary-Kim (Sylvain), Audrey (Éric), Dave, James et Francis, ses arrière-petits-enfants Olivier, Jacob, Abigaëlle et Antoine, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 25 août à 14h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville. La famille accueillera parents et amis à compter de 13h à l'église Sainte-Famille.549, SAMUEL-DE CHAMPLAINBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941