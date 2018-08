ST-MARTIN, Germain



Le 15 août 2018, aux soins palliatifs du Piedmont de St-Jean-de-Matha, à l'âge de 94 ans et 5 mois, notre père Germain St-Martin a livré son dernier combat.Fondateur de Construction Germain St-Martin et époux de feu Réjeanne Sylvestre, il laisse dans le deuil ses enfants, Murielle (Charles Grégoire), Odette (Jean Goulet), Richard (Francine Bouchard), André (Diane Boivin), Suzanne (Gaston Dubé) et Lyne (René Cournoyer), ses onze petits-enfants et seize arrière-petits-enfants, son frère, belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 19 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 20 août dès 9h, auBERTHIERVILLEwww.ftheriault.comSuivra une liturgie de la Parole à la chapelle du Complexe F. Thériault ce même jour à 11h.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du CHSLD du Piedmont de St-Jean-de-Matha ainsi que le personnel du CLSC de Berthierville pour les bons soins prodigués à leur père.Des dons pour le CLSC de Berthierville (Fondation santé D'Autray) seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au salon.www.fondationsantedautray.org