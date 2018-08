DE REPENTIGNY, Camille



À Laval, le 14 août 2018, est décédé Monsieur Camille De Repentigny à l'âge de 90 ans, il était époux de feu Jeannine Dupré.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Normand, Yvan et Luc (Carole), ses petits-enfants Karine, Kim, Yan, Mahée, Carl et Marc, sa soeur Jeannine et ses frères Claude et Alain, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 25 août de 9h à 13h30. Les funérailles suivront en l'église Saint-Claude (80 rue Meunier O. Laval) à 14h30.