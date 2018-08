Flashback rétro

Avec cet ultime roman qui plaira surtout aux fans de Barbara Pym, d’Elizabeth Taylor (la romancière !) ou de Nancy Mitford, l’écrivaine américaine Betty Smith nous offre un délicieux moment de détente.

Juste avant la rentrée littéraire, on a eu envie d’un bon vieux titre rétro ! Ayant beaucoup aimé Le lys de Brooklyn par le passé, le roman le plus célèbre de l’écrivaine américaine Betty Smith, on s’est donc jeté sur cette réédition de La joie du matin qui, en France, a été publiée vers le milieu des années 60. Un livre qui nous transporte dans l’entre-deux-guerres quelques minutes avant qu’Annie McGairy ne devienne officiellement Mme Carl Brown.

Tous les deux ridiculement jeunes (Annie vient à peine d’avoir 18 ans alors que Carl, toujours aux études, n’a que 20 ans), les amoureux ont dû quitter New York pour aller se marier dans le Midwest, leurs parents respectifs ne voyant pas d’un bon œil cette union prématurée. Et avec seulement quelques sous en poche, ils tenteront de se bâtir un merveilleux avenir. Mais comme personne ne peut vivre très longtemps d’amour et d’eau fraîche, ils ne tarderont pas à comprendre que la vie de couple est finalement loin d’être aussi facile ou agréable qu’ils le pensaient !

Après la pluie...

En plus de raconter avec humour et légèreté les vicissitudes d’une époque révolue, l’auteure, décédée en 1972, a surtout tracé un magnifique portrait de femme. Car même si elle n’a pas eu la chance de poursuivre ses études et qu’elle doit sans cesse se débrouiller avec trois fois rien, Annie ne perdra jamais son optimisme et son incroyable sens du bonheur.

Une belle histoire qui, encore aujourd’hui, mérite d’être lue.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

La fourrure blanche

Photo courtoisie

D’emblée, le suspense s’installe : depuis déjà plus de deux heures, dans un motel du Wyoming, la jeune et jolie Elise tient en joue Jamey avec un fusil de chasse. Reste à savoir pourquoi elle menace ainsi l’homme avec lequel elle file le (presque) parfait amour depuis un an et pendant les 400 pages suivantes, on découvrira une étonnante histoire d’amour qui n’a absolument rien de gnangnan.

L’homme-feu

Photo courtoisie

À cause d’une étrange maladie baptisée Écaille de Dragon, le monde est au bord du gouffre. Tous ceux qui sont infectés finissent en effet par s’embraser et brûler vifs, et comme aucun antidote n’a encore été trouvé, des milices sillonnent les rues pour exterminer froidement les gens qui semblent avoir été contaminés. C’est dans ce climat malsain que l’infirmière Harper Grayson tentera de mener sa grossesse à terme, même si elle a elle aussi contracté l’Écaille. Un trépidant thriller !

Joe Kennedy

Photo courtoisie

Patriarche de l’une des familles les plus célèbres d’Amérique, Joe Kennedy a eu une vie incroyablement riche... qui a souvent carrément dépassé la fiction ! En plus d’avoir été le père d’un futur président, il a tour à tour trempé dans le commerce d’alcool prohibé, dirigé la Securities and Exchange Commission, produit des films ou rencontré les plus grands hommes politiques de l’époque. Et bien sûr, cette bio nous en révélera tous les détails.

Kéfir, kombucha & cie

Photo courtoisie

Il est très facile de faire du soda maison et en plus, sur le plan matériel, on n’a vraiment pas besoin de grand-chose. Grâce aux recettes toutes simples de ce livre, on pourra ainsi terminer l’été en buvant kéfir pastèque basilic, kombucha curcuma gingembre, amazaké à la banane, ginger ale, hydromel, lassi ou svagdricka (une boisson suédoise qui a surtout été populaire au XIXe siècle !).

Frissons garantis

Photo courtoisie

Une seconde de trop

L’amorce de ce thriller psychologique est assez simple : après avoir passé la matinée au parc, Lisa proposera à sa coquine fillette de quatre ans de faire une dernière partie de cache-cache avant de rentrer. Bonne joueuse, elle se mettra donc à compter lentement jusqu’à 100 pour laisser à sa petite Ella le temps de se cacher, mais dès qu’elle commencera à la chercher, un vent de panique soufflera de plus en plus fort, car peu importe où elle ira, elle sera incapable de la trouver. Et quand même les menaces du genre « sors de ta cachette immédiatement ou je vais partir sans toi » ne donneront aucun résultat, Lisa finira par comprendre qu’il est arrivé quelque chose de grave à sa fille.

Un cauchemar bien réel

De notre côté, à titre de lecteur, on saura assez vite ce qui s’est réellement passé pendant les 100 secondes durant lesquelles Lisa comptait les yeux fermés... sauf qu’il nous sera totalement impossible d’en faire part aux policiers. Dommage, parce que chaque fois qu’un enfant disparaît en Grande-Bretagne, les parents sont presque toujours les premiers à être suspectés.

Un livre qui bouleversera bien des mères, la suite de l’histoire montrant clairement pourquoi l’amour maternel peut parfois se révéler aussi toxique qu’un pouding à l’arsenic...