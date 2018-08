Football: Le Rouge et Or ne fait qu'une bouchée des Gryphons de Guelph

Dans un match préparatoire disputé cet après-midi au PEPS, le Rouge et Or de l’Université Laval n’a fait qu’une bouchée des Gryphons de Guelph, l’emportant par la marque de 46-3 devant une foule de 5903 spectateurs.

À l’exception de leur première série offensive du match où ils ont connu du succès par la course, séquence qui s’est concrétisée par un placement, les Gryphons ont été très timides en offensive.

Le Rouge et Or a misé principalement sur le jeu aérien en première demie avant de se tourner plus souvent vers le jeu au sol dans les 30 dernières minutes.

Troisième quart

En avance 25-3, le Rouge et Or a amorcé la deuxième demie en force. Alexis Côté a tout d’abord inscrit un majeur sur une course de 29 verges. Une interception d’Amani Malinda profondément dans le territoire des Gryphons a pavé la voie au touché de Dante Djan sur une passe de deux verges de Samuel Chénard.

Sur une passe de 18 verges de Chénard, le demi inséré Mathieu Robitaille a complété ce quart à sens unique avec un troisième majeur.

Le Rouge et Or amorcera sa saison régulière, vendredi, en visitant le Vert & Or à Sherbrooke. De leur côté, les Gryphons se frotteront aux Marauders de McMaster pour lancer la saison régulière.

Première demie

Les Gryphons ont ouvert la marque sur un placement de 46 verges du vétéran Gabe Ferraro dès leur première série offensive, mais ils n’ont plus jamais menacé. Ils ont connu du succès par la voie terrestre et l’absence des plaqueurs Clément Lebreux et Samuel Maranda-Bizeau s’est faite sentir.

Après une interception d’Akeem Knowles qui plaçait les visiteurs dans le territoire du Rouge et Or, Adam Auclair a répliqué avec un larcin de son crû dès le jeu suivant. Le joueur défensif par excellence au pays a galopé sur 99 verges pour le touché. Plus tôt au premier quart, le demi défensif Gabriel Ouellet s’était vu refuser un majeur sur un retour d’interception parce qu’un de ses coéquipiers avait écopé d’une pénalité pour contact illégal.

Sur une passe de 11 verges de Hugo Richard, le demi inséré Jonathan Breton-Robert a ajouté un touché avec moins de deux minutes au premier quart.

Au deuxième quart, la recrue Vincent Forbes-Mombleau a réussi son premier touché en carrière sur une passe de deux verges de Richard.

Avant de tirer sa révérence, Richard a complété 17 de ses 21 passes pour 169 verges. Il a lancé deux passes de touché et a été victime d’une interception. Son vis-à-vis Theo Landers qui a pris part au Défi Est-Ouest en mai dernier au PEPS a fait mouche deux fois en six tentatives pour deux petites verges.