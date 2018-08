Né dans une famille qui a fait du miel son empire, Simon Paradis dépeint une grande fresque où sept générations d’apiculteurs naissent, se marient, tiennent des ruches et charment les femmes jusqu’à ce que survienne une catastrophe, dans son premier roman, Reine de miel.

À la découverte d’un corps dans une cuve industrielle de miel s’ajoutent la quête d’un artiste mexicain et la recherche de reines italiennes aux vertus fascinantes.

La reine de miel, dans la tradition orale, fait référence à une espèce de reine que les apiculteurs souhaitent élever depuis le début du 19e siècle. Une reine forte qui obligerait les ouvrières à emplir les ruches de miel sans relâche.

Simon Paradis s’est inspiré en partie d’histoires familiales pour écrire ce roman qui fait rêver de champs de fleurs, tout en parlant de survie. « Ça fait longtemps que c’était mon souhait d’écrire un roman, mais je trouvais que je n’avais rien à dire. »

Il a commencé à écrire en 2012. « Je trouvais que l’idée des apiculteurs était bien intéressante et mon père m’a toujours raconté des anecdotes. Mon idée, c’était de me recréer une grande famille que je n’ai pas, de me créer des personnages que je n’ai pas. »

Simon Paradis observe que le noyau familial traditionnel a disparu dans bien des familles au cours des années 1980 et 1990. « Mon grand-père était décédé quand j’ai écrit. Je me suis créé une mythologie. »

Généalogie

Dans des notes généalogiques, Simon Paradis a découvert que son arrière-arrière grand-mère, Ilda, se souvenait de Basile qui avait des ruches sous un arbre, en 1806. « C’était des agriculteurs. La production a grossi avec les années et ils se sont transmis cela de père en fils jusqu’à Uldéric, le père de mon grand-père, puis à Camille, qui avait trois fabriques de miel. »

« Un oncle Paradis était un des plus gros apiculteurs canadiens – on parle de 3000 à 6000 ruches dans les belles années. C’est énorme. Mais mon grand-père est né en 1907 et il était très âgé quand je l’ai connu pour la première fois.

Je n’ai jamais eu accès à ces informations autrement que par ce que mon père m’a raconté. » Aujourd’hui, un de ses cousins, Richard Paradis, fabrique le miel qu’on retrouve à l’épicerie.

Rude métier

Simon considère que sa fibre artistique est plus développée que celle de l’agriculture... « C’est un métier très rude. Tu te lèves très tôt et tu te fais piquer toute la journée. Ça ne s’est pas présenté dans ma vie, en fait. Pendant l’écriture, j’y ai pensé. »

Il ajoute que l’apiculture est un domaine très scientifique et qu’il a préféré créer autrement. « J’ai préféré garder un côté magique, dans le roman, ce qui se rapprochait plus de mon idée de créer un imaginaire familial. »

Simon Paradis est né dans une famille qui a fait du miel son empire.

Il produit et réalise les émissions littéraires Rature et lit ainsi que Between the Page.

Reine de miel est son premier roman.

Il habite à Saint-Jérôme.