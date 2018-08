Internet bientôt dominé par la Chine?

Le réseau internet mondial sera-t-il dominé par la Chine d’ici quelques années ? On n’ose à peine imaginer l’impact d’une telle domination sur la liberté d’expression et sur la circulation de l’information.

La question ressurgit régulièrement parmi les observateurs de l’internet. Or, depuis le printemps 2017, la compagnie Google travaillerait à un projet secret pour aider le gouvernement chinois à censurer l’information. Plus de 1400 employés de chez Google viennent de signer une lettre qui demande à la direction plus de transparence, et éventuellement, de stopper le projet.

1. En quoi consiste le projet ?

Le projet de Google porte le nom de « Dragonfly ». Il s’agit d’un nouveau système de recherche. Avec ce système, le gouvernement chinois pourrait bloquer tous les sujets qu’il désire. Le nouvel outil de recherche de Google proposerait aux internautes uniquement les sites et les articles qui sont favorables au gouvernement chinois. Le développement du nouveau produit de Google serait tellement avancé, qu’après une autorisation du gouvernement chinois, il ne faudrait plus que six mois pour le mettre en marché. Ce produit serait meilleur que les systèmes chinois équivalents.

2. Pourquoi les employés de Google sont-ils choqués ?

Les employés de Google associés au projet Dragonfly ignoraient jusqu’à récemment ce sur quoi ils travaillaient. Le chat est sorti du sac au début du mois. Ces employés sont révoltés de travailler à la conception d’un tel produit. D’autant plus que Google s’est retiré en 2010 du marché chinois, en dénonçant le piratage de certains de ses comptes par le gouvernement chinois. La compagnie avait aussi dénoncé la dérive totalitaire de la Chine.

3. Pourquoi cette volte-face de Google ?

La volte-face de la compagnie est d’autant plus curieuse que celle-ci a récemment indiqué qu’elle ne renouvellerait pas son contrat avec le Pentagone parce qu’elle redoutait que ses données soient mal utilisées. Trois facteurs peuvent expliquer le revirement de Google. D’abord, la cie n’a jamais complètement fermé ses installations en Chine. Elle a maintenu dans ce pays un centre de recherche sur l’intelligence artificielle, avec 700 employés. Ensuite, le président de Google a changé en 2015. Le nouveau président n’a pas les scrupules des anciens dirigeants de la compagnie. Enfin, la Chine représente un marché de 750 millions d’internautes qui fait saliver Google.

4. Qu’enseigne le cas de Google sur la domination d’internet ?

Beaucoup de grandes compagnies s’imaginent pouvoir gagner des milliards de dollars de profit en Chine. Elles supposent que si elles ne cèdent pas aux conditions draconiennes exigées par le gouvernement chinois, alors leurs compétiteurs le feront. Malheureusement pour ces compagnies, le gouvernement chinois dispose de moyens extraordinaires pour les mettre à genou quand bon lui semble. Mais l’attrait du profit rapide est souvent plus fort que la plus élémentaire prudence ou que les intérêts politiques et économiques des pays d’origine de ces grandes compagnies.

5. Pourquoi le cas de Google inquiète-t-il davantage que celui d’autres compagnies ?

Google est un des géants de l’internet. La plate-forme que la compagnie est en train de développer pourrait non seulement servir à la Chine, mais à de très nombreuses dictatures à travers le monde pour bloquer l’information politiquement dérangeante. Il faut ajouter à cela que la Chine dispose des ordinateurs les plus puissants au monde et que ses investissements à l’étranger lui permettent de faire pression sur de nombreux gouvernements pour qu’ils adoptent des normes chinoises.