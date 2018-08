L’affaire Ouimet, comme il est désormais entendu de l’appeler, est sans conteste l’événement marquant de cette dernière semaine politique.

Crise de gouvernance, tempête dans un verre d’eau, cafouillage ou signe de désorganisation au sein des troupes libérales ? Analyse.

Une médaille à deux côtés

Comme dans toutes les histoires, il y a toujours plus d’une version.

Ce qui a marqué la semaine, c’est sans contredit la version présentée mercredi matin par François Ouimet en conférence de presse, en direct de l’Assemblée nationale.

L’affaire a d’autant plus choqué qu’il n’est pas fréquent de voir un colosse de près de 60 ans se présenter en pleurs devant les médias. L’image fait sensation.

Personne ne peut reprocher à monsieur Ouimet d’avoir feint son chagrin. Sa colère et son humiliation étaient sincères. Mais ses motivations à organiser une conférence de presse n’étaient probablement pas aussi nobles qu’on peut le penser d’entrée de jeu.

Parce que la situation avait tout d’une culture politique à 1 000 lieues de la culture libérale.

Autant c’est coutume de s’entretuer en public au PQ, autant les libéraux ont la réputation de serrer les rangs et de protéger leur parti, beau temps mauvais temps.

Le narratif présenté par François Ouimet était spectaculaire. Un premier ministre qui serre la main d’un loyal soldat en lui promettant de le protéger pour ensuite le poignarder à la dernière minute.

Il y a là de quoi ébranler les plus rouges des rouges.

Moi la première. Il fallait me voir (et m’entendre) rager en regardant le point de presse de Ouimet.

Mais avant de déchirer ma carte de membre, j’ai fait de nombreux appels pour tenter d’éclaircir la situation. Inutile de vous dire que les téléphones ont sonné souvent entre libéraux (proches comme moins proches de l’équipe actuelle) dans les derniers jours...

Une manœuvre habile

Au-delà de la version de François Ouimet, il faut analyser la situation de l’angle du PLQ et du premier ministre.

Évidemment, personne n’avait vu venir la conférence de presse de Ouimet. Disons qu’il n’a pas envoyé d’avis de convocation au premier ministre ou à l’équipe libérale avant son point de presse. Depuis plusieurs semaines, le PLQ tentait de faire comprendre à François Ouimet qu’après 24 ans, il était temps de laisser sa place. Plusieurs analystes regardaient attentivement sa circonscription et son investiture tardive n’augurait rien de bon.

Quand la date des élections est connue, si vous attendez la dernière minute pour procéder à votre investiture, c’est qu’il y a du sable dans l’engrenage.

Tout a déraillé quand le bon député de Marquette a non seulement refusé de partir, mais a décidé que s’il coulait, il coulait le parti avec lui.

C’est bien triste, mais il arrive plus souvent qu’on ne pense que des députés se fassent montrer la porte pour toutes sortes de raison. On a rappelé cette semaine que c’est arrivé à Marie Malavoy, notamment.

Ce qui a surpris, c’est la décision de François Ouimet de se présenter en victime pour éclabousser son chef avant de claquer la porte.

Habile procédé.

Personne au PLQ ne pouvait répondre à la boue de monsieur Ouimet sans sembler chercher vengeance, surtout pas le premier ministre. Inutile d’essayer de s’expliquer, il était déjà pointé comme coupable. Et c’est là toute l’efficacité de François Ouimet.

Bien des explications ont été présentées depuis mercredi pour justifier qu’on ait montré la porte à monsieur Ouimet. Trop vieux, pas assez actif sur le terrain, moins « populaire » que son successeur, trop intéressé à la présidence de l’Assemblée nationale, toutes les explications sont plausibles.

Ce qu’on n’a pas su, c’est l’autre côté de l’entente intervenue entre le premier ministre et François Ouimet en mai.

À quoi est-ce que François Ouimet s’était engagé en contrepartie de l’engagement de Philippe Couillard à signer son bulletin de candidature ?

Quelle parole avait-il donnée à son chef ?

Qu’est-ce qu’il avait promis ?

Ça, on ne le sait pas.

Mais ce serait tout simplement naïf de croire que la poignée de main entre Ouimet et Couillard était unilatérale. Visiblement, l’entente n’a pas été honorée de part et d’autre. Comme le disait le premier ministre : les choses ont changé.

Se tirer dans le pied

Mercredi matin, François Ouimet (qui par pur hasard était à Québec, en plein été) a décidé de laver son linge sale en public.

Visiblement éprouvé, il a raconté comment son parti et son chef l’avaient trahi. Larmes à l’appui. Personne ne remet en question la profondeur de son chagrin, mais tous se demandent pourquoi il a choisi de le vivre si publiquement alors qu’on ne l’a que rarement vu chercher les caméras pendant sa carrière.

Malheureusement, sa sortie publique ne lui rendra pas service quand la poussière sera retombée. En agissant de la sorte, François Ouimet peut tirer un trait sur ses chances d’être accueilli à bras ouverts dans des fonctions et des cercles où l’appui des libéraux pourrait lui être bénéfique.

Il ne doit pas compter non plus sur une nomination politique à quelque poste que ce soit dans les prochains mois.

Si les libéraux sont réélus, ils ne voudront certainement pas lui rendre service.

Si la Coalition avenir Québec prend le pouvoir, on ne voudra pas non plus le récompenser, de peur d’être accusé d’agir ainsi par simple mesquinerie envers le Parti libéral.

Bien que sa sortie ait été inévitable, François Ouimet n’a fait qu’empirer son sort.

Avec son 15 minutes de gloire, François Ouimet est devenu radioactif.