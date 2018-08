Marc Bergevin et Geoff Molson s’arrachent les cheveux avec le dossier Max Pacioretty. Les échéances approchent et on ne sait toujours pas quoi faire avec le capitaine.

Vous connaissez les trois options, j’en ai parlé cette semaine. Mais compte tenu de la tournure de la situation, il sera difficile pour MM. Molson et Bergevin de trouver une solution négociée selon les paramètres actuels.

Il est certain que l’échec de la transaction concoctée par Bergevin, qui envoyait Pacioretty avec les Kings de Los Angeles, a provoqué un bras de fer qu’on ne sait pas désengager. D’ailleurs, c’est après cette transaction avortée que Max Pacioretty a cessé d’avoir confiance dans son agent Pat Brisson, pour finalement le congédier.

Dans les milieux bien branchés du hockey, on estime que l’offre de contrat des Kings était de six ans pour une somme inférieure à 38 millions. Pacioretty a refusé, et compte tenu des comparables dans la Ligue nationale on comprend qu’il estime sa valeur à sept ans et 50 millions. Ce qui n’est pas exagéré... dans le monde irréel du sport professionnel.

LAISSER TOMBER LE C

Vous vous rappelez également l’étrange point de presse de Marc Bergevin lors du bilan de fin de saison du Canadien. Et toute la portée de ses propos sur l’attitude dans le vestiaire et au sein de l’équipe.

Pas besoin d’être Guy-A Lepage pour saisir que l’attitude commence au poste de capitaine.

Si Marc Bergevin et Claude Julien veulent modifier l’attitude profonde de l’équipe, sans doute estiment-ils que la solution passe par un changement de capitaine.

Mais alors, quelle serait la position de Bergevin et de Molson s’ils parvenaient à convaincre Max Pacioretty de rendre son « C » pour que l’équipe désigne un nouveau capitaine ?

L’état-major du Canadien, qui se dirige droit vers la catastrophe, serait-il prêt à dénouer les cordons de la grosse bourse bien garnie pour Max Pacioretty... le marqueur de buts se consacrant à son métier de compter des buts ?

Sept ans et 50 millions, dans le marché actuel, Pacioretty les vaut amplement. Le Canadien paierait.

ÇA DOIT VENIR DE PACIORETTY

Tout le monde comprend que c’est une opération extraordinairement délicate à négocier. Il faudrait que Pacioretty reconnaisse que la pression de portée le poids des problèmes du Canadien l’empêche peut-être de produire comme il le devrait. Il faudrait qu’il soit celui qui prenne l’initiative en expliquant que, pour le bien de l’équipe, il entend se consacrer à cent pour cent à son rôle de marqueur.

Les gens accepteraient le geste. Mais Pacioretty devrait piler sur sa fierté d’homme et d’athlète. Il devrait renoncer à ce grand honneur sans avoir la garantie que Marc Bergevin et Claude Julien le respecteraient pour son sacrifice.

Et surtout, il devrait se laisser convaincre que Bergevin et Julien avaient peut-être raison. Ce serait un constat d’échec que Pacioretty devrait traîner le reste de sa carrière. Du moins dans sa tête.

Mais c’est déjà arrivé. L’exemple le plus spectaculaire étant celui de Joe Thornton avec les Shark de San Jose. Doug Wilson, le directeur général des Shark, a essayé de convaincre Thornton de laisser sa place à Joe Pavelski. Il lui a finalement enfoncé la décision dans la gorge. Les résultats ont été probants pour l’équipe.

Mais Thornton avait 36 ans et était en fin de carrière. Pacioretty n’a que 29 ans et il a six ou sept ans devant lui. La situation est totalement différente.

De plus, les Shark étaient mûrs pour une finale de la Coupe Stanley. Pas même certain que le CH soit mûr pour les séries éliminatoires.

Cette solution aurait au moins un avantage. Elle permettrait à Marc Bergevin de sauver la face.